В Еквадорі впав у провалля автобус: 36 людей загинули

В Еквадорі впав у провалля пасажирський автобус. Загинули 36 людей, ще 12 дістали тяжкі травми.

Як повідомляє NEWSru, аварія сталася в неділю за 100 км від столиці країни Кіто. Автобус виходив з міста Куенка в Кіто.

Як зазначили в поліції, найімовірніше, водій автобуса заснув за кермом, передає ІТАР-ТАСС. Обставини трагедії з`ясовуються.