В Еквадорі впав у провалля автобус: 36 людей загинули
08:52, 30 серпня 2010Світ
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12 дістали тяжкі травми
В Еквадорі впав у провалля пасажирський автобус. Загинули 36 людей, ще 12 дістали тяжкі травми.
Як повідомляє NEWSru, аварія сталася в неділю за 100 км від столиці країни Кіто. Автобус виходив з міста Куенка в Кіто.
Як зазначили в поліції, найімовірніше, водій автобуса заснув за кермом, передає ІТАР-ТАСС. Обставини трагедії з`ясовуються.
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