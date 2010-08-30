В Еквадорі впав у провалля автобус: 36 людей загинули

08:52, 30 серпня 2010
Світ
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12 дістали тяжкі травми

В Еквадорі впав у провалля пасажирський автобус. Загинули 36 людей, ще 12 дістали тяжкі травми.

Як повідомляє NEWSru, аварія сталася в неділю за 100 км від столиці країни Кіто. Автобус виходив з міста Куенка в Кіто.

Як зазначили в поліції, найімовірніше, водій автобуса заснув за кермом, передає ІТАР-ТАСС. Обставини трагедії з`ясовуються.

 

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