Путін прилетів на судно, яке прокладає "Північний потік"

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін відвідав судно, яке укладає труби газогону "Північний потік" у Фінській затоці, повідомляє РІА "Новости".

Путін прилетів на трубоукладник "Солітер" гелікоптером. Його супроводжували технічний директор "Норд стрім" Сергій Сердюков, заступник директора проекту з будівництва Руурд Хекстра та суперінтендант судна Девід де Жін.

Російський прем`єр зміг особисто простежити, як відбувається процес зварювання і укладання труб, побував в капітанській рубці

"Солітер" - найбільший трубоукладочний корабель у світі, його довжина без стінгера - спеціального пристрою для спуску у воду нарощеного на судні трубопроводу - становить 300 метрів, із стингером - 367 метрів. Він почав роботу у Фінській затоці 1 вересня і вже вклав на російське дно більше 300 кілометрів першої нитки газогону.

Судно обслуговує команда з 415 осіб, повідомили прем`єру. Путін звернув увагу на баскетбольне кільце, встановлене на палубі. Сердюків пояснив, що, оскільки обслуговуючий персонал і робітники на кораблі проводять по кілька тижнів, передбачені і такі місця відпочинку.

"Північний потік" - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Цільовими ринками постачань є, зокрема, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Франція, Данія. "Північний потік" з`єднає балтійське узбережжя Росії та Німеччини. Введення в експлуатацію першої нитки газогону, довжина якого буде 1200 кілометрів, намічене на 2011 рік.