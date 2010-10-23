Україна - четверта в Європі щодо порушень прав людини

Україна продовжує “випереджати” країни-члени Ради Європи за кількістю справ за статтями 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) та 3 (заборона катувань) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на спеціальному засіданні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що наприкінці першого півріччя нинішнього року в Європейському суді чекають свого вирішення 129 тис. 650 справ. «І відчутний внесок в цьому зробила, на превеликий жаль, Україна. Вона посідає четверте місце після Росії, Туреччини та Румунії, а за кількістю звернень на 10 тис. населення ми випередили і Росію, і Туреччину», - підкреслив В.ЛИТВИН.

На його думку, «схоже на те, що з ратифікацією Конвенції органи влади і посадові особи вважають свою місію завершеною, замість того, щоб бити на сполох і всіма засобами виправляти ситуацію як у межах компетенції уряду, так і через парламент, судові установи».

В.ЛИТВИН зазначив, що «ми все ще опікуємося даною проблемою значно менше, ніж організацією візитів своїх представників до Страсбурга”. В.ЛИТВИН додав, що 39% рішень Європейського суду щодо України стосуються порушень права на справедливий суд. 28% - порушень прав власності. 12% - пов`язано з тривалими судовими розглядами.