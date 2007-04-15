Два військові вертольоти зіткнулися в повітрі (уточнена)

За уточненими даними, два вертольоти, які розбилися в неділю вранці в Іраку, належали не американському, як повідомлялося раніше, а британському військовому контингенту.

Про це, передає AFP, повідомив глава оборонного відомства Великобританії Дес Браун (Des Browne).

"Зі скорботою повідомляю, що в результаті інциденту з вертольотами ВВС Великобританії двоє британських військовослужбовців загинули і ще п`ять - дістали поранення", - заявив Браун.

Глава міністерства оборони Великої Битанії також повідомив, що, за даними попереднього розслідування, вертольоти не були збиті бойовиками, а зіткнулися в повітрі через помилку пілотування. Докладнішу інформацію про подію, він обіцяв повідомити у понеділок.

Два військові вертольоти потерпіли аварію рано вранці в неділю в кількох кілометрах на північ від Багдада неподалік від американської військової бази, розташованої біля міста Таджі (Taji). У перших повідомленнях про інцидент мовилося, що вертольоти належали ВВС США.

Лента.ру