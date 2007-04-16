Палестинські бойовики стратили репортера ВВС

Палестинське терористичне угрупування "Джамаат аль-Таухид Ва-джихад" ("Об`єднання і Священна війна"), пов`язане з "Аль-Каїдою", оголосило в неділю, що журналіст ВВС Алан Джонстон страчений бойовиками організації. Про це повідомляє NEWSru Israel з посиланням на інформаційне агентство Ynet.

Це повідомлення поки не підтверджене ані палестинськими службами безпеки, ані керівництвом телерадиокорпорации ВВС.

Громадянин Великобританії Алан Джонстон протягом трьох років писав репортажі для ВВС з сектора Гази. Він був викрадений чотирма озброєними бойовиками 12 березня цього року. Джонстон встиг викинути з машини на тротуар свою візитку, яка і допомогла встановити особу викраденого.

Останнім часом палестинські служби безпеки перевіряли два можливі сценарії події. Згідно першому варіанту, журналіст був викрадений одним з палестинських кланів, який вимагає викуп у розмірі 5 мільйонів доларів. Друга версія припускала, що Джонстон знаходиться в будинку однієї з сімей Гази за його власним бажанням.

Голова ПНА Махмуд Аббас (Абу Мазен) заявив 12 квітня, що кореспондент британської телерадіокомпанії ВВС Алан Джонстон, викрадений в секторі Гази, живий. Про це Махмуд Аббас повідомив генерального директора ВВС Марка Томпсона, який прибув у Рамаллах, щоби особисто взяти участь в пошуку і звільненні Джонстона. Аббас додав, що Джонстон добре себе почуває.

Марк Томпсон, зі свого боку, повідомив, що викрадачі Джонстона досі не вийшли на зв`язок і не представили будь-яких вимог щодо звільнення журналіста.

Раніше повідомлялося, що ВВС має намір організувати спеціальну програму, закликану привернути увагу до цієї проблеми, спільно з англомовною редакцією телеканалу "Аль-Джазіра" і новинними службами Sky News і CNN.

В рамках цієї програми її творці змонтують воєдино репортажі, зроблені про Джонстона різними компаніями, а також розповіді про будні Гази і небезпеки, що загрожують журналістам по всьому світу.

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