Звістка про смерть Єльцина застала його дочку на відпочинку в Альпах

Звістка про смерть Єльцина застала зненацька його дочку Тетяну Дьяченко і її чоловіка Валентина Юмашева. Вони дізналися про трагедію на відпочинку в Альпах. Тетяна відразу ж зібралася вилітати до Москви.

Для зятя першого президента Росії Валентина Юмашева новина про смерть тестя стала черговим потрясінням. Зовсім недавно він втратив свою матір. Олександра Миколаївна померла два тижні тому. Борис Миколайович Єльцин став для нього не просто родичем по лінії його другої дружини, але і вчителем, начальником, наставником і батьком, якого у нього ніколи не було.

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