Біля берегів Іспанії потонув лісовоз з українсько-російським екіпажем
12:44, 11 грудня 2010Світ
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Екіпаж рятували гелікоптери
У другій половині дня 10 грудня в Біскайській затоці за 50 миль від іспанського мису Ортегал затонув лісовоз North Spirit із українсько-російським екіпажем.
Як повідомляє «Морський бюлетень», лісовоз слідував із вантажем лісу зі Швеції до Алжиру. Судно отримало крен через зсув вантажу, лягло на борт і почало тонути.
Іспанські рятувальники й берегова охорона направили на допомогу три вертольоти і найближчі до лісовоза кораблі. Екіпаж врятовано вертольотами.
Екіпаж складається з 17 осіб – 9 громадян України і 8 росіян. Їх доставлено в аеропорт Ла Коруна, ніхто не постраждав.
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