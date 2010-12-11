Біля берегів Іспанії потонув лісовоз з українсько-російським екіпажем

У другій половині дня 10 грудня в Біскайській затоці за 50 миль від іспанського мису Ортегал затонув лісовоз North Spirit із українсько-російським екіпажем.

Як повідомляє «Морський бюлетень», лісовоз слідував із вантажем лісу зі Швеції до Алжиру. Судно отримало крен через зсув вантажу, лягло на борт і почало тонути.

Іспанські рятувальники й берегова охорона направили на допомогу три вертольоти і найближчі до лісовоза кораблі. Екіпаж врятовано вертольотами.

Екіпаж складається з 17 осіб – 9 громадян України і 8 росіян. Їх доставлено в аеропорт Ла Коруна, ніхто не постраждав.