Небіж екс-президента Тунісу помер від ножових поранень

Родич поваленого президента Тунісу Зін ель-Абідін Бена Алі помер у лікарні від ножового поранення, повідомляє агентство France-Presse з посиланням на працівників лікарні.

Племінник другої дружини поваленого президента Імед Трабельсі помер 14 січня. Обставини, за яких Трабельсі одержав смертельне поранення, залишаються нез’ясованими. Не виключено, що до вбивства був причетний один з його ділових партнерів.

Трабельсі, який вважався улюбленцем серед численних племінників бен Алі, нажив багатства на операціях з нерухомістю. Він також співпрацював з французькою фірмою Conforama, яка торгує меблями. У травні 2010 року Трабельсі фактично проголосив себе мером міста Ла-Гулетт (Хальк аль-Уеді) на півночі Тунісу.

У суботу почали надходити повідомлення про арешти тих родичів і наближених поваленого вождя, що не встигли покинути країну. Зокрема, затримані керівник президентської охорони Алі ас-Сараяті, а також зять президента Салім Шайбуб.

Частина родичів, зокрема його дружина, перебувають разом з бен Алі в Об`єднаних Арабських Еміратах.