Дружина президента Тунісу вивезла із собою 1,5 тонни золота

Дружина екс-президента Тунісу Зін аль-Абідін бен Алі - Лейла - тікаючи з країни вивезла з собою 1,5 т золота, передає німецький телеканал N24 з посиланням на французьку пресу, яка має відомості від анонімних джерел.

Згідно з даними французьких ЗМІ, дружина екс-президента сіла в літак, що прямував, імовірно, у напрямі Дубая, маючи з собою злитки вартістю 45 млн. євро. Як повідомляється, дізнавшись про запит Лейли бен Алі, керівник банку, де зберігалося золото президентського подружжя, спочатку не хотів видавати дорогоцінний метал, і лише особистий дзвінок тоді ще чинного президента зміг вирішити ситуацію.

Менш вдало для нині поваленого президента може обернутися ситуація із швейцарськими банками, де З.бен Алі має внески, зазначає РосБізнесКонсалтинг. У Міністерстві внутрішніх справ Швейцарії сьогодні повідомили, що рахунки З.бен Алі в банках країни можуть бути заблоковані. Проте для цього потрібне правове обґрунтування (судовий процес проти колишнього диктатора в Тунісі), якого наразі немає.