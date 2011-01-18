Японія високо оцінює діяльність України в рамках ГУАМ

Японія високо оцінює роль України в рамках діяльності Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, це зазначено у Спільній заяві щодо українсько-японського глобального партнерства, підписаній сьогодні у Токіо Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем’єр-міністром Японії Наото КАНОМ.

Японська сторона, зокрема, високо оцінює активну роль України в ГУАМ – «важливому регіональному механізмі сприяння демократії та економічному розвитку, з якою Японія підтримує діалог і співпрацю у форматі «ГУАМ плюс Японія», йдеться у документі.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ також високо оцінив сприяння японської сторони в реалізації проектів у галузях туризму та енергозбереження, які були профінансовані й організовані Японією з метою поглиблення взаємин між членами ГУАМ.

Два лідери також привітали трирічну навчальну програму зі сприяння розвитку туризму, реалізація якої розпочнеться у 2011 році в рамках співробітництва у форматі «ГУАМ плюс Японія».