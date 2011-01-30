Танкер з українськими і російськими моряками двічі відбив атаки піратів

Танкер New York Star з українськими та російськими моряками 28 січня двічі відбив атаки піратів.

Про це "5 каналу" повідомив головний редактор видання “Морський бюлетень – Совфрахт” Михайло ВОЙТЕНКО.

За його словами, корабель з 55 тис. тонн нафти прямує до Сінгапура. Пірати спробували захопити корабель двічі з різницею у годину.

Як сказав М.ВОЙТЕНКО, танкер відірвався від переслідування “маневрами, і, вочевидь, вони запустили водяний захист. Приблизно години через півтори сталася повторна атака. Цього разу піратам пощастило більше, четверо піратів вдерлися на корабель. Капітан повідомив, що пірати на борту, а також, що екіпаж сховався у цитаделі і попросив термінової допомоги. Один із кораблів вирушив на допомогу танкеру. За цей час пірати спробували декілька разів зламати цитадель, в них нічого не вийшло, і вони зрозуміли, що нічого не вийде".