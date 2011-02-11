ЄС не вважає Росію суперником на південному газовому напрямку

Нове газове партнерство країн Євросоюзу з багатими на енергоресурси центральноазіатськими країнами не загрожує продажам російського газу в Європі, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представника Єврокомісії з енергетика Гюнтера Еттінгера.

Місяць тому стало відомо, що Азербайджан має намір експортувати газ до ЄС через альтернативний магістральний газогін - Nabucco - через Туреччину.

"Ми не маємо наміру блокувати Південний потік", - сказав Еттінгер, кажучи про плани постачань російського газу на Балкани і до Італії.

Газопроводи Nabucco і Південний потік розглядаються як конкурентні. І не секрет, що офіційні особи в Євросоюзі бажають знизити ступінь залежності від газу з РФ, зазначає Бі-бі-сі. Nabucco передбачає постачання газу з центральної Азії й Іраку. Північна Африка також розглядає можливості збільшити експорт газу до ЄС.