Далай-лама хоче скласти свої повноваження

Далай-лама XIV Тенцзін ГЬЯМЦХО оголосив про намір зняти з себе повноваження глави уряду Тибету у вигнанні, повідомляють азіатські ЗМІ.

«Мій намір зняти з себе повноваження зовсім не означає, що я хочу уникнути відповідальності», – заявив духовний лідер і глава Тибету.

За словами Далай-лами, прийшов час для зміни лідера, і він має бути обраний шляхом «вільного голосування».

«Я зовсім не зламаний. Просто так буде краще для тибетців», – додав він.

Далай-лама XIV залишив столицю держави Тибет Лхасу 17 березня 1959 року після придушення антикитайського повстання. З того часу він живе в індійському місті Дхарамсала, де знаходиться уряд Тибету у вигнанні, відзначає «Газета.ру».