Далай-лама хоче скласти свої повноваження
09:36, 10 березня 2011Світ
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"Так буде краще для тибетців"
Далай-лама XIV Тенцзін ГЬЯМЦХО оголосив про намір зняти з себе повноваження глави уряду Тибету у вигнанні, повідомляють азіатські ЗМІ.
«Мій намір зняти з себе повноваження зовсім не означає, що я хочу уникнути відповідальності», – заявив духовний лідер і глава Тибету.
За словами Далай-лами, прийшов час для зміни лідера, і він має бути обраний шляхом «вільного голосування».
«Я зовсім не зламаний. Просто так буде краще для тибетців», – додав він.
Далай-лама XIV залишив столицю держави Тибет Лхасу 17 березня 1959 року після придушення антикитайського повстання. З того часу він живе в індійському місті Дхарамсала, де знаходиться уряд Тибету у вигнанні, відзначає «Газета.ру».
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