Каддафі закликав Росію, КНР і Індію інвестувати в лівійську нафту

Муамар Каддафі в неділю закликав нафтові компанії Росії, Китаю та Індії інвестувати в енергетичну галузь Лівії, повідомляє державне телебачення Джамахірії.

Таку заяву Каддафі зробив під час зустрічі з послами трьох країн.

Тим часом сили лівійської опозиції заявляють, що їм вдалося повернути контроль над містом Марса-Брега, передає телеканал Аль-Джазіра.

За даними Бі-бі-сі, до міста ввійшли штурмові загони революційних сил, сформовані раніше в Бенгазі зі складу військових підрозділів, які перейшли до повстанців. Наразі вони утримують контроль над промисловою зоною Марса-Брега.

Раніше в неділю державне лівійське телебачення повідомило, що війська Муамара Каддафі зайняли місто і продовжують просування на столицю опозиції м. Бенгазі.