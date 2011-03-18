Марков: "руський мір" відрізняється від "одна мова, одна нація, один фюрер"

«Німецький світ» не дуже склався, оскільки «у німців є комплекс меншовартості», заявив депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій МАРКОВ на прес-конференції в УНІАН на тему «Необхідність створення національної ідеї».

Як передає кореспондент УНІАН, С.МАРКОВ сказав, що «руський мір», який зараз будує Росія, «рівноположений із китайським, японським світом, англомовною культурою, франкофонією». «Але що стосується німецького світу, - заявив російський депутат, - то він не дуже склався, оскільки у німців є комплекс меншовартості. Він розвинувся у них після тих злочинів, які було скоєно під прапором Detschland uber alles, або «одна мова, одна нація, один фюрер». «Німецький світ де-факто існує, а як терміну німці його бояться», – вважає С.МАРКОВ.

Депутат Держдуми також попросив «не боятися, якщо людина відчуває, що «належить до декількох «світів» (тобто, окрім «руського міра», ще до якогось). «Ви не бійтеся, це нічого страшного, ви перебуваєте в мейнстримі», – зазначив він.

На запитання, чи проводилися в Росії соціологічні дослідження щодо того, яка частина населення відносить себе до «руського міру», С.МАРКОВ відповів негативно, проте, на його думку, - «переважна більшість».