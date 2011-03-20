Каддафі виступив з телефонним зверненням

Лівія готується до тривалої війни з іноземними агресорами, в якій не буде кордонів, заявив в своєму зверненні до народу Муамар Каддафі.

Лівійський глава робив це звернення по телефону - його слова транслювало державне телебачення, проте сам Каддафі на екрані не з`явився.

"Той, хто намагається здобути нашу землю і нашу нафту, помиляється. Ви не зможете цього добитися, нам нікуди відступати, ми на своїй землі, а ви будете переможені", - сказав він. - "Нафта не дістанеться США, Великобританії і Франції... Ми не залишимо нашу землю і звільнимо її. Диявольська коаліція буде розгромлена".

Він назвав удари сил міжнародної коаліції по Лівії тероризмом, а також "новою агресією хрестоносців" і "новим гітлеризмом". За словаит М.Каддафі "весь народ Лівії узявся за зброю, щоб захищати свою країну".

"Якщо загинуть всі чоловіки, за зброю візьмуться наші жінки", - додав він, звертаючись до західних держав, які беруть участь у військовій операції проти Лівії. "Ваші армії будуть розбиті, бо нині час не армій, а народів".

Каддафі запевнив, що жителі Бенгазі - головного оплоту збройних повстанців на сході країни - повстануть проти сил західної коаліції. "Бенгазі не дозволить зрадникам йти на поводу у Франції, Британії і США", - сказав він, висловивши впевненість, що вже незабаром жителі цього другого за величиною міста країни вийдуть на вулиці під зеленим прапором (прапор Лівії).

"Сьогодні вже очевидно, що це протистояння народу Лівії з одного боку і Франції, Британії, США, всієї християнської коаліції - з іншого", - наводить його слова РІА "Новости".