У Лондоні починається концерт до ювілею Горбачова

Добродійний концерт "Горбі-80", присвячений 80-річчю екс-президента СРСР Михайла Горбачова, починається в Королівському Альберт-холлі в Лондоні, повідомляє Бі-бі-сі.

На вечір запрошені британська королева Єлизавета II, Білл Клінтон, Арнольд Шварценеггер, Джордж Майкл, Пол Маккартні, Хосе Каррерас та інші. На вечері гратиме Лондонський симфонічний оркестр, а ведучими стануть актори Шерон Стоун і Кевін Спейсі.

Цього вечором також відбудеться перша церемонія нагородження лауреатів встановленої Горбачовим міжнародної премії "Людина, що змінила світ".