У Лондоні починається концерт до ювілею Горбачова
22:31, 30 березня 2011Світ
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Відбудеться нагородження лауреатів
Добродійний концерт "Горбі-80", присвячений 80-річчю екс-президента СРСР Михайла Горбачова, починається в Королівському Альберт-холлі в Лондоні, повідомляє Бі-бі-сі.
На вечір запрошені британська королева Єлизавета II, Білл Клінтон, Арнольд Шварценеггер, Джордж Майкл, Пол Маккартні, Хосе Каррерас та інші. На вечері гратиме Лондонський симфонічний оркестр, а ведучими стануть актори Шерон Стоун і Кевін Спейсі.
Цього вечором також відбудеться перша церемонія нагородження лауреатів встановленої Горбачовим міжнародної премії "Людина, що змінила світ".
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