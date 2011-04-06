Від чого залежить скасування віз на час Євро-2012

Скасування віз з ЄС на час проведення в Україні Євро-2012 залежить від внесення змін до Шенгенського візового кодексу, зокрема, щодо спільного митного і прикордонного контролю, прогресу в “безвізовому” діалозі Україна-ЄС і від домовленостей, які будуть досягнуті на переговорах із Польщею.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“Тобто, це питання, які ми будемо обговорювати на майбутнє. Такі ідеї є, вони сьогодні обговорюються не тільки Єврокомісією, оскільки це – не тільки питання ЄС, а й країн-членів”, - сказав він.

Водночас заступник міністра зазначив, що Шенгенська система є доволі гнучкою.

“Для країн - членів ЄС, врешті-решт, перш за все важлива безпека. Якщо ці критерії будуть дотримані, вони готові розглядати різні варіанти”, - зазначив П.КЛІМКІН.

Він не уточнив, які саме питання потрібно погодити з Польщею, зазначивши лише, що остаточне рішення щодо можливого тимчасового скасування віз може бути схвалено лише на засіданні Ради міністрів внутрішніх справ ЄС.