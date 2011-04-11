У Мінську біля виходу з метро не менше 15 поранених під час вибуху

У Мінську біля одного з восьми виходів із станції "Кастрычніцкая" («Жовтнева») перебувають 15 поранених, повідомляє Газета.ру з посиланням на дані служб МНС.

«Зі станції «Жовтнева» вісім виходів у місто. Біля одного з виходів, причому віддалених, перебувають 15 поранених під час вибуху, розповіли співробітники МНС», – сказано в повідомленні.

Вибух у мінському метро стався о 17.56 за місцевим часом. Раніше повідомлялося, що від вибуху постраждали близько 20 людей. Білоруські блогери з посиланням на очевидців повідомляли про загиблих.