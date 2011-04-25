Літаки НАТО розбомбили три будівлі на території резиденції Каддафі

Літаки НАТО сьогодні вранці розбомбили три будівлі на території резиденції лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

У результаті авіаційного удару сил НАТО по Тріполі завдано значних втрат комплексу, в якому розташована резиденція, передає Бі-Бі-Сі.

Агентство Рейтер передає з посиланням на неназвану співробітницю прес-служби М.КАДДАФІ, що авіаудари зруйнували будівлю, де проводяться урядові засідання. Згідно з її інформацією, поранення дістали 45 людей, 15 з яких - серйозні. Ці дані поки що не підтверджуються з незалежних джерел.

Представники лівійський властей вважають, що удар був спробою замаху на життя М.КАДДАФІ.

Після вибухів на півгодини припинили мовлення три лівійських телекомпанії - "Джамахирія", "Шабабія" і Лівійське державне телебачення.

Як передають журналісти, які перебувають у лівійській столиці, вибухи стали одними з найсильніших за останній час.

З лютого цього року в Лівії триває протистояння між урядовими силами, лояльними полковникові М.КАДДАФІ, і озброєними опозиціонерами, які вимагають його відставки.

Тим часом у неділю війська М.КАДДАФІ продовжили обстріл Місрати – єдиного великого населеного пункту на заході країни, що залишається під контролем повстанців. Упродовж дня, згідно з повідомленням, тут загинули щонайменше шість чоловік; обстрілу було піддано центр міста й три житлові райони.

Раніше представники М.КАДДАФІ заявили, що урядові війська припиняють обстріл з тим, аби лідери місцевих племен домовилися з повстанцями про вирішення конфлікту.

Разом з тим, представники лівійської опозиції називають такі заяви офіційного Тріполі "брудними іграми" влади, які покликані посіяти ворожнечу серед супротивників режиму.

За даними правозахисників, у Місраті загинуло вже понад тисячу людей, ще більше дістали поранення. Кораблі з постраждалими постійно відправляються до Бенгазі – головного міста опозиції.

У неділю також стало відомо, що Кувейт вирішив надати фінансову підтримку противникам М.КАДДАФІ і направити їм 50 млн. динарів (180 млн. доларів).