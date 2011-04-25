До трьох сирійських міст ввели війська для придушення протестів

До трьох сирійських міст введено війська для придушення протестів опозиції.

Як передає Радіо «Свобода», в місті Дераа на півдні Сирії, в яке було введено армійські підрозділи і бронетехніку, у зіткненнях у понеділок загинули не менш як 20 осіб. Дераа був центром антиурядових виступів, які почалися більш як місяць тому і поширилися і на інші регіони Сирії.

Сили безпеки у понеділок були введені також у передмістя Дамаску - Дума і місто Джебла на узбережжі Середземного моря. Повідомлялося, що Сирія закрила кордон з Йорданією, проте Дамаск спростував цю інформацію.

Правозахисники обвинувачують владу Сирії в прагненні силою зброї придушити виступи опозиції. У п'ятницю у ряді міст поліція відкривала вогонь по демонстрантах, загинули більш як 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, протести в Сирії розпочалися більш як місяць тому з вимог проведення в країні демократичних реформ. Влада відреагувала на них безладно, іноді обіцяючи реформи, однак частіше вдаючись до репресій.

Це призвело до радикалізації опозиції, і тепер багато її учасників вимагають відставки Президента Башара АСАДА.