Весілля року: принц Вільям повінчався з Кейт Міддлтон

У п`ятницю, 29 квітня, в старовинному Вестмінстерському абатстві в самому центрі Лондона повінчалися внук королеви Великобританії принц Вільям і його обраниця, Кейт Міддлтон, яку з цієї миті іменуватимуть лише повним ім`ям, Кетрін.

Вранці стало відомо, що королева Єлизавета II нарекла Кетрін Міддлтон титулом Її Королівська вищість герцогиня Кембріджська, але принцесою іменуватися вона не буде, повідомляє Newsru. Принц Вільям відтепер стає герцогом Кембріджським. Королева також подарувала своєму старшому внукові ще два титули: граф Стратерн і барон Каррікфергус.

Церемонія у Вестмінстерському абатстві почалася в 11:00 за британським літнім часом. Служба в транслювалася через динаміки на вулицю для тих, хто не зміг потрапити всередину.

Загальне число гостей склало майже 2 тисячі чоловік. Урочисту церемонію очолив архієпископ Кентерберійский Роуен Уїльямс. Єпископ Лондонський Річард Чартрз промовив проповідь, а настоятель Вестмінстерського абатства преподобний Джон Холл провів святкове богослужіння.

Як відзначають спостерігачі в Twitter, Вільям приніс шлюбну клятву з серйозним виразом обличчя, а Кейт - з посмішкою на вустах, причому кільце їй "ледве налізало".

Сьогоднішній день молоді проведуть в Лондоні, а у суботу вони вирушать у весільну подорож. Інформація про те, де подружжя проведе свій медовий місяць, тримається у секреті. Але, згідно з неофіційними даними, Вільям і Кейт попрямують на південь Йорданії в пустелю Ваді Рам.

Жених і наречена наперед повідомили, що не хочуть, щоб їм на весілля щось дарували і створили спеціальний доброчинний фонд, куди будь-який охочий може пожертвувати гроші. Зібрані кошти підуть на допомогу благодійним організаціям, зокрема фондам допомоги молоді, дітям, вдовам військових.