У Німеччині рекордно подорожчав бензин

У Німеччині рекордно зросли ціни на бензин: 28 квітня на 15 тисячах німецьких автозаправок літр 95-го бензину (Super) продавався у середньому за 1,604 євро. Тим самим у ФРН був перевищений рекорд липня 2008 року, коли 95-й продавався по 1,595 євро за літр, повідомляє Spiegel з посиланням на Німецьке об'єднання нафтопромисловців.

Високі ціни на бензин встановилися у Німеччині ще минулого тижня перед початком сезону пасхальних відпусток, зазначає Лєнта.ру. Тоді літр Super коштував у середньому 1,59 євро, а у ряді міст, наприклад, у Мюнхені, ціна досягала 1,6 євро. В об'єднанні нафтопромисловців стрибок цін пояснюють декількома чинниками.

Серед них - сезонне підвищення попиту на бензин у Європі у середньому на 20 відсотків у зв'язку з настанням літа. До цього, втім, додалося скорочення запасів бензину у США - як наслідок, американці активно купують бензин на європейському ринку. Свій вплив здійснює і зростання споживання бензину у Китаї.

За словами представників найбільшої у Німеччині мережі заправок Aral, на бензиновому ринку в Роттердамі тонна 95-го 28 квітня продавалася за 1148 доларів (774 євро). Spiegel зазначає, що на даний час тонна бензину марки Super коштує у Роттердамі 1177 доларів, що в перерахунку становить 59 євроцентів за літр. У 2008 році, коли був зафіксований попередній стрибок цін, літр продавався за 56 центів.

Спостерігачі не виключають подальшого зростання цін.