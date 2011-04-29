Танки Каддафі атакують Місурату

У Лівії війська Муамара Каддафі здійснили спробу танкової атаки на позиції повстанців у стратегічному місті Місурата. Продовжується ракетно-мінометний обстріл міста, передає Франс-прес з посиланням на очевидців.

Раніше повідомлялося, що кораблі НАТО не дозволили силам Каддафі встановити морські міни в гавані Місурати.

За інформацією повстанців, повідомляє Радіо Свобода, авіація НАТО завдала сьогодні ударів по позиціях урядових військ, що оточили місто Зінтан на північному заході країни. Після взяття повстанцями міста Дехиби на кордоні з Тунісом, там - затишшя.