Труну з тілом Івана-Павла II винесли із склепу

Труна з тілом покійного Папи Римського Івана-Павла II 29 квітня винесли із склепу базиліки Святого Петра, повідомляє Agence France-Presse. До неділі мощі очільника римсько-католицької церкви залишатимуться в соборі.

На 1 травня призначена церемонія беатифікації (внесення до лику блаженних) Івана-Павла II. Після цього його замурують в базиліці неподалік скульптури Мікеланджело "Оплакування Христа" ("П`єта"), повідомляє Лента.ру.

Перед новим похованням труна буде в соборі, щоб прочани могли вклонитися.

Кам`яна плита, яка закривала поховання понтифіка в склепі, буде відправлена до Кракова. Її виставлять в новій церкві, присвяченій Папі - уродженцеві Польщі.