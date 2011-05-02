Світові лідери вітають знищення бен Ладена

Міжнародне співтовариство вітає новину про знищення американськими військовими "терориста номер один" Осами бен Ладена в Пакистані, передає РІА «Новости» з посиланням на міжнародні ЗМІ.

Одним із перших із цього приводу висловився британський прем`єр-міністр Девід КЕМЕРОН, який заявив, що смерть бен Ладена принесе "величезне полегшення" всій світовій спільноті.

Вітають цю новину й ізраїльські керівники. Зокрема, прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНЬЯХУ назвав подію "перемогою правосуддя, свободи й загальних цінностей демократичних країн". Ізраїльський Президент Шимон ПЕРЕС заявив, що ліквідації бен Ладена є "величезним успіхом не лише для США, а й усього світу, який тепер зітхне вільно після того, як бен Ладен, хоча й із затримкою, але зазнав заслуженого покарання".

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК вважає, що вбивство лідера «Аль-Каїди» Усами Бен Ладена зробило світ безпечнішим. Про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.

«Ми прокинулися в безпечнішому світі. Хоча боротьба міжнародного співтовариства проти терористів не завершена, зроблено важливий крок у боротьбі з «Аль-Каїдою», щоб дати безпеку мільйонам людей: християнам, мусульманам, усім тим, хто вірить у мирне співіснування», - зазначив Є.БУЗЕК.

У свою чергу глава МЗС Франції Ален ЖЮППЕ назвав знищення "терориста номер один" "перемогою всіх демократій, які ведуть боротьбу проти огидного лиха, яким є тероризм". Міністр оборони Франції Жерар ЛОНГЕ в інтерв`ю французькій радіостанції RTL заявив, що смерть глави "Аль-Каїда" - це "подія, значуща для всього світу".

Міністр закордонних справ Гвідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ заявив, що ліквідація лідера "Аль-Каїди" - це "хороша новина для всіх людей у світі".

Глава МЗС Італії Франко ФРАТТІНІ назвав знищення "терориста номер один" "перемогою добра над злом, правосуддя над жорстокістю". Міністр оборони Італії Іньяціо Ла РУССА назвав проведену операцію "чимось більшим", ніж просто військовою й розвідувальною операцією. "Я думаю, що це ще й символічний акт, який, перш за все, дає зрозуміти, що боротьба з тероризмом не є даремною", - сказав він.

Президент Туреччини Абдуллах ГЮЛЬ також вітає ліквідацію бен Ладена. "Я з великим задоволенням сприймаю це", - сказав турецький лідер, відповідаючи на запитання журналістів у Анкарі. "Для кожного це має стати уроком", - додав А.ГЮЛЬ.

Як повідомлялося, Осама бен Ладен був знищений 1 травня американським армійським спецназом у одному з будинків недалеко від пакистанської столиці Ісламабада. Це підтвердив Президент США Барак ОБАМА. Він повідомив, що санкціонував операцію ще тиждень тому й пакистанська влада була повідомлена про її проведення.

У ході спецоперації кілька бійців спецназу морської піхоти прибули вертольотами до міста Абботтабад, за 60 кілометрів від столиці Пакистану, де, згідно з отриманою інформацією, переховувався терорист. Спецназівці проникли в будинок і після невеликої перестрілки нейтралізували підозрюваних, які перебували в будинку. Бен Ладен був убитий під час перестрілки. Всього загинули троє людей, які перебували в будинку разом із терористом, один із них, імовірно, був його сином. Втрат серед військовослужбовців США немає.