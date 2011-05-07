Більшість жителів Литви вважають, що багаті повинні платити

Переважна більшість - близько 84% - жителів Литви виступають за прогресивне оподаткування. При цьому 54% опитаних вважають, що багаті повинні платити більше, а 30% - що набагато більше. Такі дані одержані в результаті опитування, проведеного ученими з Каунаського технологічного університету, пише РосБізнесКонсалтинг.

Показово й те, що люди, які зараховують себе до класів вище середнього, виступають за зниження податків, а ті, хто асоціює себе з середнім класом, - за рівні податки. При цьому до вищих класів себе часто зараховують люди не за ознакою матеріального стану, а за освітою і професією, наприклад, науковці, митці. Схвалення прогресивних податків дуже сильно корелюється з віком.

Разом з тим тільки 28% опитаних вважають, що люди з високими доходами можуть собі дозволити краще медичне обслуговування, і 26% поділяють думку, що багаті можуть претендувати на кращу освіту для своїх дітей.

Опитування проводилося в грудні - січні за репрезентативною вибіркою близько 1 тис. респондентів.