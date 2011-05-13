Янукович і Обама приїдуть до Варшави в один день

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує відвідати Польщу 27-28 травня для участі в саміті Президентів країн Східної Європи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в канцелярії Президента Польщі, яка організовує зустріч.

„Президент України був запрошений та планує приїхати”, - сказала співрозмовник агентства.

Представник канцелярії не уточнила, чи Президент США Барак ОБАМА, який у тих самих числах перебуватиме зі своїм першим візитом у Польщі, відвідає саміт.

„Американська сторона нам поки що про це не повідомила”, - відзначила вона.

Також співрозмовник агентства сказала, що переважно зустрічі Президентів країн Східної Європи проходять без участі Президента Росії, зауваживши, що не має точних даних, чи цього року він був запрошений.

Вона також зазначила, що остаточне підтвердження від усіх учасників саміту буде відоме на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 травня з першим візитом у Польщі перебуватиме Президент США Б.ОБАМА, котрий, за даними польських медіа, також має взяти участь в цьому саміті.

Довідка УНІАН. XVII зустріч Президентів країн Східної Європи, господарем якої мала стати Польща, планувалася на травень 2010 року, але не відбулася через трагічну смерть в авіакатастрофі глави Польської держави Леха Качинського.

Обраний Президентом в лютому 2010 року В.ЯНУКОВИЧ відвідав Польщу з першим візитом у лютому 2011 року.