Військові США відкрили шлюзи на Міссісіпі

Американські військові почали шлюзувати частину води на дамбі Морганза в штаті Луїзіана, щоб відвернути сильний розлив річки Міссісіпі та затоплення великих міст, повідомляє Reuters.

За словами Кена Холдера (Ken Holder), представника інженерного корпусу армії США, під управлінням якого перебуває дамба, воду спускатимуть поступово, і весь процес суворо контролюється.

Як зазначає агентство, після відкриття дамби затопленими на кілька тижнів будуть близько 8 тис. кв. км., у тому числі і сільськогосподарські угіддя, а також кілька невеликих сіл. Натомість великі міста, такі як Новий Орлеан і Батон-Руж, будуть захищені від повені.

Влада вже підготувала тимчасові притулки для майже 25 тисяч осіб, які вимушені залишити свої будинки у зв`язку з відкриттям дамби.