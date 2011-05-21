Ізраїль відкинув пропозиції Обами повернутися до кордонів 1967 року

Ізраїль не згоден повертатися до кордонів 1967 року, заявив ізраїльський прем`єр Біньямін Нетаньягу на зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні.

Виступаючи з програмною промовою про політику США в Північній Африці та на Близькому Сході, американський президент заявив, що базисом врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту має стати відновлення кордонів Ізраїлю станом на 1967 рік, нагадує РІА "Новости".

Ізраїльський прем`єр, заявив, що був готовий піти на компроміс у врегулюванні конфлікту до оголошення Обамою нових принципів, проте наразі Ізраїль не приймає пропозицію американської адміністрації, бо повернення до колишніх кордонів зробить державу беззахисною.

"Світ, заснований на ілюзіях, розіб`ється об скелі реальності Близького Сходу", - зазначив Нетаньягу після переговорів в Овальному кабінеті.

На прес-конференції обидва лідери говорили стримано, наголошуючи, що зустріч була тривалою і серйозною.

За словами Нетаньягу, зараз США і Ізраїль мають розбіжності. У свою чергу Обама зазначив, що ці розбіжності є лише "суперечкою між добрими друзями". "Ми (США) не відмовляємося від оголошених пунктів (близькосхідної політики)", - сказав президент США.