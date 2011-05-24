Нємцов: Медведєв за три роки так і не став президентом

Співголова російської Партії народної свободи Борис НЄМЦОВ вважає, що саме прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН визначатиме, хто стане кандидатом у Президенти від влади в 2012 році – він чи нинішній Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таку думку він висловив на прес-конференції в Москві.

«Між ними (В.ПУТІНИМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ-УНІАН), безперечно, розкол, оскільки вони обидва хочуть бути в 2012 році в Кремлі і, власне, цього не приховують. Але цей конфлікт не має доленосного характеру, тому що конфлікт слона і моськи не може мати такий характер», - сказав Б.НЄМЦОВ.

«Рішення прийматиме ПУТІН, коли він його прийме, я не знаю, і воно може бути будь-яким, але очевидно, що він має тут 100% перевагу, а МЕДВЕДЄВ за три роки так і не став Президентом», - сказав він.

Б.НЄМЦОВ переконаний, що архітектором і творцем чинної політичної системи в Росії є В.ПУТІН.

«Він управляє всією ситуацією в країні. Є номінальний Президент на прізвище МЕДВЕДЄВ, який за дорученням ПУТІНА перебуває тимчасово в Кремлі», - сказав він.

Як повідомлялося, В.ПУТІН і Д.МЕДВЕДЄВ неодноразово заявляли, що приймуть узгоджене рішення з приводу того, хто з них балотуватиметься на виборах Президента РФ в 2012 році.