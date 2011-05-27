Янукович і Коморовський обговорили футбол, саміт і історичну пам'ять

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ обговорили питання двостороннього співробітництва та євроінтеграції України.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, зустріч президентів відбулась сьогодні у Варшаві.

Глави держав обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва України й Польщі, в тому числі, що стосуються підготовки до фінальної частини чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 та реалізації проекту “Одеса-Броди”.

Президент Польщі привітав свого українського колегу з одностайною підтримкою учасниками XVII Саміту країн Центральної Європи ідеї щодо проведення наступного Саміту країн Центральної Європи в Україні.

В.ЯНУКОВИЧ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ, крім того, обговорили питання євроінтеграції України. Ще однією темою розмови було вшанування історичної пам’яті двох народів.