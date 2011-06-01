Президент Сирії оголосив амністію всім

Президент Сирії Башар Асад оголосив про загальну амністію в країні. Амністія торкнеться членів всіх політичних рухів і партій, зокрема радикального руху "Брати мусульмани", передають світові ЗМІ з посиланням на сирійське держтелебачення.

Натомість представники сірійської опозиції вважають рішення Б.Асада про загальну амністію недостатнім і запізнілим, повідомляє телеканал Euronews.

Група опозиційних активістів з Сирії заявила на засіданні в турецькому місті Анталья, що однієї амністії недостатньо ("Амністії ми вимагали кілька років тому"), і що вони добиватимуться повалення режиму і притягнення злочинців до відповідальності: за даними правозахисників, за останні два місяці вбито більше тисячі людей, близько десяти тисяч були заарештовані.

Держсекретар США Хілларі Клінтон сьогодні заявила, що президент Сирії Башар Асад не робить серйозних кроків для здійснення політичних реформ в країні, тому сирійський уряд день у день стає "все менш надійним".