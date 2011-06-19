Сирійська опозиція об'єдналася

Лідери сирійської опозиції 19 червня оголосили про створення об`єднаної Національної ради, метою якої буде боротьба з владою країни.

Як передає Agence France-Presse з посиланням на представника дисидентів Даміля САГИБА, Нацрада очолить сирійську революцію і об`єднає різні сирійські співтовариства і політичні сили.

Увійти до ради вже погодилися найбільш помітні опозиційні лідери, які перебувають як у Сирії, так і за її межами.

Прес-конференція революціонерів відбувалася неподалік сирійсько-турецького кордону. Зараз в цьому районі сирійська армія проводить наступ проти повстанців. Одночасно турецький уряд вперше почав роздавати їжу сирійцям, які втекли від переслідування влади і опинилися на кордоні.

Керівник Міжнародного комітету Червоного Хреста Якоб КЕЛЛЕНБЕРГЕР заявив, що летить до Сирії, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в регіоні.

Повстання в Сирії почалося в березні 2011 року після успіху революцій в Тунісі та Єгипті. Його учасники вимагають відставки президента Башара АСАДА і проведення демократичних реформ. На розгін демонстрантів уряд направив танки і вертольоти. Через це щонайменше 10 тисяч сирійців змушені були перейти турецький кордон.