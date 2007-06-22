Тоні Блер розкрив таємницю свого політичного довголіття

Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який залишить свій пост 27 червня після десяти років роботи на цій посаді, розкрив таємницю свого політичного довголіття і успішної кар`єри.

В інтерв`ю газеті The Times він заявив, що традиційно на кожну програму Prime Minister’s Questions, яка щонеділі транслюється на британському телебаченні, де прем`єр-міністр публічно відповідає на запитання членів парламенту, взував одну пару шкіряних черевиків, куплену ще 18 років тому.

"Щасливі черевики" ручної роботи, що додавали йому, як вважає Блер, упевненості і допомагали уникати каверзних запитань, виготовлені однієюз найстаріших англійських компаній з пошиття взуття Church. Тоді вони обійшлися нинішньому прем`єрові у 150 фунтів стерлінгів (зараз така ж пара коштує 290 фунтів).

За словами Блера, за весь час, поки він носив ці черевики, на них всього лише один раз довелося змінити підметки. Британський прем`єр-міністр, який віддає перевагу взуттю Church, відзначив, що "покупка дешевих черевиків є поганим прикладом економії".

Газета The Times не виключає, що забобони Тоні Блера пов`язані з його дружиною Чері, яка, наприклад, запрошувала до будівлі уряду фахівця з феншуй, а під час поїздки на мексиканську Рів`єру вона переконала чоловіка пройти курс спеціальної психотерапевтичної методики, вправи якої передбачали звернення до вітру і злиття з природою.

Лента.ру