ЄС вперше за 50 років може відмовитися від принципу ”вільної конкуренції”

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував прибрати з чорнового проекту базової конституційної угоди Євросоюзу принцип "вільної конкуренції", передає агентство Reuters.

Пропозиція президента Франції вже отримала схвалення канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ. У чорновому варіанті договору залишаться принципи "соціальної згуртованості" і "повної зайнятості". Це, на думку репортерів ВВС News, може дозволити державам Євросоюзу легально підтримувати національні компанії.

Н.САРКОЗІ також запропонував додати підтримання зростання економіки країн Єврозони до списку завдань Європейського центрального банку (ЄЦБ). Нині основною метою ЄЦБ є підтримка стабільності споживчих цін. Франція активно виступає проти грошово-кредитної політики Європейського центробанку, яка сприяє зростанню курсу євро і зниженню конкурентоспроможності французьких експортерів.

Принцип вільної конкуренції на внутрішньому ринку був присутній в основоположних документах союзу європейських держав протягом 50 років.

Лідери 27 країн Євросоюзу проводять 21-22 червня 2007 року саміт з питань реформування конституції ЄС.