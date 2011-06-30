Обладнання літака Качинського перестало діяти до зіткнення із землею?

Обладнання польського урядового літака Ту-154, який розбився 10 квітня 2010 року у російському Смоленську, перестало діяти ще до його зіткнення із землею.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив депутат опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Антоній МАЧЕРЕВІЧ сьогодні у Варшаві.

За його даними, обладнання літака перестали діяти, коли машина знаходилася на висоті 15 метрів над рівнем злітно-посадкової смуги.

«Із дослідження бортового комп’ютера відомо, що тоді перестало діяти електроживлення, і усі механізмі цього літака перестали діяти”, - сказав А.МАЧЕРЕВІЧ, який сьогодні презентував другу частину так званої „Білої книги Смоленської трагедії”.

„Смоленська катастрофа сталася не тому, що літак вдарився об землю; він вдарився об землю тому, що катастрофа мала місце на висоті 15 метрів”, - заявив він.

А.МАЧЕРЕВІЧ також заявив, що польська влада за день до катастрофи отримала інформацію про можливий теракт, але не вжила жодних заходів для гарантування додаткової безпеки під час візиту Президента Польщі до РФ 10 квітня 2010 року.

Депутат сказав, що очолювана ним група депутатів планує з’ясувати причину „виведення з ладу” літака та презентувати її в кінцевому своєму звіті, оприлюднення якого заплановане на серпень.

Представник PіS додав, що підконтрольні польському уряду служби з самого початку недбало готували квітневий візит Леха Качинського до Росії, де він планував взяти участь у заходах із відзначення 70-х роковин Катинської трагедії.

Як повідомляв УНІАН, вчора найбільша опозиційна польська партія PiS, презентуючи першу частину „Білої книги Смоленської трагедії”, присвяченої відповідальності росіян, звинуватила їх у фальсифікації причин катастрофи.

Голова PiS Ярослав КАЧИНСЬКИЙ назвав росіян „головними винуватцями” трагедії через те, що диспетчери не закрили аеродром та дезінформували польських пілотів у правильності курсу зниження.

Водночас він назвав передчасним оцінювати, чи російська сторона навмисне своїми діями намагалася довести до катастрофи польського урядового літака.

Створена польським урядом комісія із вивчення причин Смоленської катастрофи планує оприлюднити свій офіційний звіт на початку липня.