Італійський дипломат став новим генсеком ОБСЄ

Керівник Місії ООН у Косово, італійський дипломат Ламберто ДЗАННЬЄР одноголосно затверджений новим генеральним секретарем ОБСЄ.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, Л.ДЗАННЬЄР вступить на нову посаду 1 липня. Він змінить на цій посаді француза Марка Перрена де БРІШАМБО.

Термін його повноважень становитиме три роки. За неофіційними даними, генеральний секретар ООН Пан Гі МУН погодився достроково звільнити італійця від обов`язків керівника Місії ООН у Косово.

Новий генеральний секретар ОБСЄ свою дипломатичну кар`єру почав наприкінці 70-х років як співробітник Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у 80-х роках працював в італійському посольстві в Австрії, у 90-х очолював відділ з питань роззброєння у Генеральному секретаріаті НАТО в Брюсселі, а з 2002 по 2006 рік керував у Відні Центром ОБСЄ із запобігання конфліктам. З 2008 року він був керівником Місії ООН у Косово.