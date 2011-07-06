Голова МВФ одержить понад $550 тисяч і пройде інструктаж з етики

Новий директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард одержуватиме заробітну плату у розмірі 467 тисяч 940 доларів на рік, зазначається в трудовому договорі, який фонд уклав з новим головою.

"Ваша зарплата директора-розпорядника становитиме 467 тисяч 940 доларів на рік. Згідно із законодавством, заробітна плата обкладатиметься прибутковим податком (ставка прибуткового податку в США для зарплати Лагард становить 35%)", - записано в оприлюдненому на сайті МВФ документі.

Також Лагард одержуватиме більше 80 тисяч доларів на рік як компенсацію представницьких і побутових витрат. Ці виплати також обкладаються прибутковим податком в 35%.

"Ви також одержуватимете грошову допомогу загальною сумою 83 тисячі 760 доларів на рік. Вона виділятиметься щомісячно для підтримки рівня життя директора-розпорядника і забезпечення представницьких витрат і не потребує від вас якої-небудь звітності та обгрунтувань витрат. Додатково вам відшкодовуватимуться розумні представницькі витрати, пов`язані з діяльністю фонду", - наголошується в документі.

Фонд обіцяє своєму керівникові щорічну індексацію заробітної плати і компенсації представницьких витрат відповідно до зміни індексу споживчих цін у Вашингтоні, де розташований головний офіс МВФ.

Згідно із положеннями договору, голові МВФ забороняється приймати подарунки і грошові суми від представників урядів будь-яких країн. Лагард не зможе приймати і державні нагороди без санкції на це ради директорів.

"Ви можете перебувати в будь-якій партії і робити пожертви партії або приватному кандидатові, але вам заборонено брати участь і з`являтися на будь-яких партійних заходах і мітингах, а також ставати лідером в будь-якій політичній партії і брати участь в будь-якій формі партійної політичної активності, оскільки це не є сумісним з посадою директора-розпорядника МВФ", - цитує РІА "Новости".

Окремий пункт документа присвячений питанням етики. Договір зобов`язує голову МВФ дотримуватися "високих стандартів етики".

"Ви повинні прагнути уникати навіть недоречних висловів і поведінки. На посаді голови МВФ ви повинні виявляти виняткову лояльність фондові й уникати будь-якого конфлікту інтересів. Ви повинні дотримуватися всіх стандартів поведінки працівників фонду і брати участь у програмі навчання правил етики, яку проводить радник з етичних питань фонду", - наголошується в угоді.