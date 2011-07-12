Капітанів суден, які не рятували пасажирів з «Булгарії», покарають

Капітани двох суден, які пропливали повз "Булгарію", яка тонула, і не надали допомоги людям, будуть притягнуті до відповідальності. Про це сказав глава Мінтрансу РФ Ігор Левітін, повідомляє ТСН.

"За попередніми даними, які у нас є по доповіді наших підприємств, тут, у Казані, приблизно в цей час проходили два судна. Ми знаємо, що це за судна, знаємо прізвища їхніх капітанів. З ними вже проводиться робота нашої річкової влади в тих регіонах, де вони зараз знаходяться", - повідомив міністр.

За його даними, одне з цих суден було морського типу. "За будь-яким нормативним актом - повинен він був зупинитися допомогти... Вони повинні були вжити всіх заходів для надання допомоги постраждалим і тим, кого вони бачили на плотах", - зазначив Левітін.За його словами, "причини, що вони нібито не могли підійти, змінити курс і так далі, в цій ситуації не працюють. Ми приймемо всі необхідні законодавчі порядки до того, щоб з цими капітанами вчинити дуже суворо".

Як повідомлялося, напередодні вдень теплохід "Булгарія" затонув на Куйбишевському водосховищі в умовах сильного шторму. Судно, побудоване в 1955 році, налихилось вправо і за кілька хвилин пішло на дно.

Всього на його борту, за попередніми даними, знаходилися 208 людей, частина пасажирів не була зареєстрована. Під час аварії 79 осіб врятувалися. До теперішнього часу водолази підняли з борту затонулого теплохода 59 тіл загиблих, решта людей поки вважаються зниклими безвісти.