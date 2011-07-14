Українці з корабля “Rio” зможуть повернутися з Ізраїлю

Українці з круїзного лайнера “Rio”, що стоїть в ізраїльському порту Ашдод, зможуть повернутися на Батьківщину наступного тижня після завершення усіх юридичних формальностей і придбання авіаквитків.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ із посиланням на інформацію Посольства України в Державі Ізраїль.

У МЗС також уточнили, що серед членів екіпажу лайнера – 65 громадян України.

За інформацією української дипустанови, нещодавно призначений місцевий адвокат, який представляє інтереси екіпажу судна, зокрема і громадян України, повідомив про досягнення домовленості у вирішенні питання щодо виплати членам екіпажу 80% заборгованості по заробітній платі та придбання для них авіаквитків на повернення в Україну.

«Як повідомляє захисник українських моряків, більшість членів української частини екіпажу погодилась із зазначеною пропозицією. За оцінками адвоката, українські моряки зможуть повернутися на Батьківщину наступного тижня після завершення всіх юридичних формальностей і придбання авіаквитків», – йдеться у повідомленні МЗС.

Також, за повідомленням Посольства, стан здоров’я українських моряків – задовільний.

Посольство України в Ізраїлі підтримує постійний контакт з українськими моряками і тримає цю справу на особливому контролі, зазначили у МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня, газета “Україна молода” написала, що в порту Ізраїля арештовано круїзний лайнер «Ріо», на борту якого перебувають, за даними видання, і 70 українців - членів екіпажу.

Судно під прапором Мальти, на якому українці пропрацювали майже рік у складі міжнародної команди із 360 осіб, серед яких, зокрема, й артисти і обслуговуючий персонал, уже тривалий час стоїть у порту ізраїльського міста Ашдод.

До складу команди входять представники 12 країн. Серед них і українці, зокрема 36 одеситів і 7 жителів Миколаєва.

Як повідомив телефоном «УМ» один із членів української частини екіпажу, надзвичайна ситуація на судні склалася після того як власник лайнера через фінансові проблеми вирішив продати «Ріо» разом із командою.