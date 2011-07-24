"Вконтакте" видаляє групи, які схвалюють теракт у Норвегії

Створені в соціальній мережі "Вконтакте" групи на підтримку Андерса Брейвіка, який вчинив подвійний теракт в Норвегії, найближчим часом будуть видалені зі сторінок ресурсу, повідомив РІА "Новости" керівник прес-служби мережі.

Багато учасників цих груп висловлюються в коментарях на підтримку його вчинку, називаючи підозрюваного у вбивстві майже сотні людей "героєм". Сьогодні вдень одну з таких груп було заблоковано адміністратором для перевірки і потім видалено.

"Пропаганда тероризму заборонена правилами ресурсу", - заявив представник.

Він також пояснив, що адміністрація соцмережі блокує і видаляє всі групи і сторінки, які порушують закони РФ, зокрема за запитом правоохоронних органів.