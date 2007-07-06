Українці можуть легально працювати у Польщі без дозволу на роботу

Від 5 липня 2007 р. українці мають можливість працювати у Польщі без дозволу на роботу за умови, що польський роботодавець зареєструє своє бажання прийняти їх на роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра праці і соціальної політики Анни КАЛЯТИ, передумовою працевлаштування іноземців у Польщі на період до 3 місяців упродовж півроку є заява польського роботодавця про плани прийняття іноземця на роботу, зареєстрована у повітовому центрі праці.

Міністр зазначила, що це стало можливим завдяки розширенню розпорядження, виданого минулого року, яке стосувалося виключно працевлаштування у сільському господарстві. Тепер українці, білоруси та росіяни можуть працювати в усіх галузях економіки Польщі без дозволу на роботу, додала вона.

При цьому А.КАЛЯТА зауважила, що таке рішення сприятиме будівельним фірмам, котрі готуються до чемпіонату Євро-2012.

За її словами, Міністерство праці Польщі розглядає також можливість проведення кампанії в мас-медіа, наприклад в Україні, для заохочення до роботи у Польщі наших співвітчизників.

Як відомо, у Польщі один із найвищих рівнів безробіття у Європейському Союзі. За даними дослідження, яке провело статистичне бюро «EUROSTAT», найгірший показник безробіття в ЄС має Словаччина, де в травні безробітними зареєстровано 10,8% громадян. У цей самий період у Польщі цей рівень становив 10,5%.

На думку Європейської Комісії, на зменшення рівня безробітних у Польщі вплинув не лише масовий відтік польської робочої сили до держав ЄС, а й економічне пожвавлення, зростання виробництва та інвестицій.