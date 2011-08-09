Світові ринки продовжують падати

Світові ринки 8 серпня продовжили падіння - попри заяву міністрів фінансів і голів центробанків "групи 20" про готовність вжити всі необхідні заходи задля зміцнення стабільності світових фінансових ринків, повідомляє Радіо Свобода.

Фондові біржі Азії закрилися падінням. Більшість європейських ринків також падають, звівши нанівець невелике зростання в першій половині дня. Американський індекс Доу-Джонса до кінця другої години торгів впав більш ніж на 3 відсотки.

Ціна золота побила новий рекорд і вперше перевищила 1700 доларів за унцію.

Крім зниження кредитного рейтингу США, стурбованість на ринках викликає фінансова нестабільність в деяких країнах єврозони, особливо в Італії й Іспанії.