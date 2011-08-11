Поліція заявляє, що заворушення в Лондоні вдалося припинити

Ситуація в британській столиці та ряді інших великих міст, які з початку минулого тижня були охоплені масовими заворушеннями і грабежами магазинів, стабілізувалася - минула ніч пройшла без серйозних подій. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників поліції.

Тепер основні події перемістилися до судів, які в екстреному порядку і в цілодобовому режимі розглядають справи сотень заарештованих учасників заворушень.

Масоване патрулювання вулиць силами поліції дало свої результати: в ніч з середи на четвер не було зареєстровано випадків мародерства і підпалів. Хоча окремі сутички між силами правопорядку і групами молодих людей в масках мали місце, кількість хуліганів, які брали в них участь, обчислювалася десятками, а не сотнями, як у попередні ночі. Таким чином, масових арештів минулої ночі вдалося уникнути.

Тим часом соціально-політична криза, яка виникла останніми днями, стане предметом обговорення надзвичайної сесії британського парламенту, яка відкривається сьогодні за ініціативою прем'єр-міністра Девіда КЕМЕРОНА. Депутати Палати громад обговорюватимуть заходи з посилення режиму охорони правопорядку, а також кроки, покликані запобігти повторенню подібних заворушень у майбутньому. Очікується, що депутати від опозиції і навіть правлячої коаліції закличуть уряд переглянути рішення про скорочення на півмільярда фунтів асигнування на потреби поліції. Ряд депутатів також вважають, що слід зменшити масштаби скорочення соціальних витрат, що, на їхню думку, призвело до загострення ситуації в бідних кварталах великих міст.

На інтернет-сайт британського уряд надходить безліч повідомлень від громадян, в яких вони висловлюються за посилення заходів, що застосовуються до тих, хто бере участь у сутичках з поліцією і зазіхає на чужу власність. Більше 90 тис. осіб підтримали розміщену в Інтернеті петицію уряду, автори якої пропонують позбавляти соціальної допомоги тих, хто був викритий в участі в масових заворушеннях і грабежах. Деякі громадяни пропонують навіть знову ввести смертну кару. Хоча учасників нинішніх заворушень це явно не може стосуватися.

Працівники судів Лондона та інших міст, охоплених заворушеннями, переведені на цілодобовий режим роботи для розгляду справ заарештованих за підозрою в участі в грабежах і нападах на поліцейських. Із 805 заарештованих в Лондоні 251 особі вже пред'явлені звинувачення. В основному це молоді чоловіки віком від 18 до 25 років, хоча серед них є дівчата і навіть діти. Більшість з тих, хто постане перед судом, - безробітні, проте є серед них і цілком забезпечені люди.

Стають відомі подробиці про деяких мародерів. Так, наприклад, у одного із заарештованих в Лондоні було конфісковано валізу з дорогими електронними пристроями на суму близько 40 тис. фунтів (65 тис. доларів), викраденими з великого магазину комп'ютерної та побутової техніки. Іншому затриманому, 18-річному жителю британської столиці, вже пред'явлено обвинувачення в крадіжці ювелірних виробів загальною вартістю в 20 тис. фунтів (32,5 тис. доларів). Один з його ровесників був викритий в крадіжці двох футболок і оштрафований на 150 фунтів, а 11-річний підліток - в крадіжці ящика для сміття з магазину вартістю в 50 фунтів.