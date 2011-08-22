Польща привітала лівійських повстанців з перемогою

Польська влада сьогодні привітала лівійських повстанців із перемогою над режимом Муаммара КАДДАФІ та побажала успіхів у побудові в країні нового демократичного ладу.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Польщі, яким володіє УНІАН.

„Ми вітаємо лівійців та перехідну національну раду із поваленням режиму, котрий довгі роки був спонсором терористичних груп та на совісті якого значна кількість невинних жертв у багатьох державах світу”, - відзначено в заяві.

МЗС Польщі висловив переконання, що М.КАДДАФІ та представники його найближчого оточення найближчим часом постануть перед Міжнародним трибуналом в Гаазі за скоєні ними злочини.

„Сьогодні Лівія стає на порозі нового розділу своєї історії, перед численними викликами. Одним із найважливіших завдань є забезпечення порядку, стабілізації та якнайширшої участі лівійці в побудові відновленої, демократичної держави, котра дотримується міжнародних стандартів охорони прав людини та відкритої на співпрацю зі світом”, - відзначають польські дипломати.

Польський МЗС нагадав, що Польща з самого початку підтримувала лівійських повстанців, зауваживши, що міністр Радослав СІКОРСЬКИЙ став першим західним високопосадовцем, який відвідав повстанців у Лівії - ще в травні цього року.

Крім цього, у червні Польща перенесла своє посольство зі столичного Тріполі, яке залишалося з початку повстання у Лівії форпостом М.КАДДАФІ, до неформальної столиці повстанців – Бенгазі.

„Також тепер – у нових умовах – ми готові підтримувати лівійців у складних зусиллях відбудови та створення нової реальності”, - резюмував польський МЗС.