Лукашенко обіцяє стабілізувати валютний ринок за півтора-два місяці

Ситуація на валютному ринку Білорусі буде стабілізована за півтора-два місяці, а наступного тижня буде остаточно визначено курс дій влади у фінансово-кредитній сфері.

Про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на нараді з актуальних питань соціально-економічного розвитку країни, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, О.ЛУКАШЕНКО нагадав про домовленість обговорити проблемні питання економіки країни за участю членів уряду, Національного банку, інших зацікавлених структур за підсумками соціально-економічного розвитку за перше півріччя.

«Сьогодні на підставі опрацювання питань на цій нараді ми визначимо курс. Далі тягнути не можна. До вівторка-середи все це буде зведено в єдиний документ і винесено на рівень Президента, і я особисто оголошу людям, як діятиме уряд і Національний банк у цій ситуації», - сказав глава держави. При цьому будуть визначені відповідальні й контролюючі особи.

«Півтора-два місяці у нас на стабілізацію ситуації на валютному ринку. Повністю! - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО. - Щоб населення вже не просто слухало й вірило або не вірило, а відчуло, що той курс, який визначено, діятиме й надалі, й ситуація розвиватиметься в тому напрямку, в якому буде визначено Президентом».

Президент підкреслив, що країні треба виходити на нормальний рівень функціонування валютного ринку. «Ми домовлялися 10-12 днів тому, щоб у спокійному режимі пропрацювати всі варіанти нашої тактики й стратегії дій найближчим часом, щоб стабілізувати валютний ринок, і навіть не стабілізувати, він стабілізувався на якомусь неприйнятному для нас рівні. Нам треба виходити на нормальний рівень функціонування валютного ринку», - сказав Президент Білорусі.

Згідно з офіційними повідомленнями, надходження валютної виручки за січень-червень 2011 року досягло свого історичного максимуму й становило понад $20 млрд. Зростання ВВП у країні за сім місяців 2011 року становило майже 110%, виконано більшість параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку, темпи зростання експорту товарів за перше півріччя поточного року становили майже 170% і перевищили темпи зростання імпорту на 9%.

Водночас О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що навіть такі показники не дозволяють мати сьогодні достатньо валюти, щоб будувати свою політику на валютному ринку й стабілізувати ситуацію.

«Недопущення знецінення національної грошової одиниці й впорядкування валютного ринку - найважливіші завдання уряду та Національного банку на сьогоднішній день. Поточний стан економіки свідчить про те, що у нас є всі можливості для вирішення поставлених завдань», - вважає О.ЛУКАШЕНКО.