Два мільйони американців отримали наказ залишити свої будинки

Щонайменше 2,3 млн. жителів Східного узбережжя США будуть найближчим часом евакуйовані у зв`язку з наближенням урагану "Айрин".

Як передає ІТАР-ТАСС, зокрема, наказ покинути свої будинки одержали близько 1 млн. осіб у штаті Нью-Джерсі, 315 тис. - в Мериленді, 200 тис. - у Вірджинії і 100 тис. - в Делавері. У Північній Кароліні, яка першою зустріне удар стихії вже у найближчі години, евакуювалися 300 тис. жителів.

"Схоже, за всю історію США це найбільша кількість жителів, які опинилися в небезпеці через проходження урагану", - заявив професор Державного університету Флориди Джей БЕЙКЕР. Загалом, за оцінками Центру спостереження за ураганами, наслідки проходження "Айрин" відчують на собі близько 65 млн. людей. Очікуються штормові вітри і випадання 10 см опадів.

У Нью-Йорку, над яким надзвичайно потужний циклон може пройти вже в неділю, наказ евакуюватися дістали більш як 270 тис. жителів прибережних районів. Місто може повністю завмерти перед ударом стихії.

Зазвичай багатолюдні парки і пляжі майже порожні, а магазини, навпаки, заповнені людьми, які прагнуть купити питну воду, консерви і батарейки - найбільш ходові товари в ці дні.

П`ять аеропортів, які обслуговують мегаполіс, напередодні оголосили, що з полудня припиниться обслуговування вхідних рейсів. Авіаційна влада Нью-Йорка пояснює своє рішення тим, що на той час буде зупинена робота громадського транспорту. "Люди почнуть скупчуватися в залах очікування - адже багатьом буде ні на чому діставатися до місця призначення ", - пояснив офіційний представник портового управління Нью-Йорка і Нью-Джерсі Стів КОУЛМЕН. Він також повідомив, що багато авіакомпаній почали відмінювати і вильоти з місцевих аеропортів, не бажаючи наражати на небезпеку пасажирів. С.КОУЛМЕН повідомив, що в суботу ввечері влада може прийняти рішення про цілковите припинення роботи повітряних гаваней, якщо "Айрин" становитиме серйозну загрозу.