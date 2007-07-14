Російські океанологи встановлять прапор Росії на дні Льодовитого океану на глибині близько 4,3 тисяч метрів, повідомив РІА "Новости" завідувач лабораторією глибоководних жилих апаратів Інституту океанології імені Ширшова Російської академії наук Анатолій Сагалевич.

“Встановлення прапора буде здійснене в межах майбутнього безпрецедентного спуску на глибину 4300 метрів – на самінісіньке дно Льодовитого океану поблизу Північного полюсу. Раніше спускатися на такі глибини не вдавалося ще нікому. І ми дуже сподіваємося, що росіяни стануть першими, попри весь ризик, з яким пов`язане таке занурення – це небезпечніше, ніж політ у космос”, - сказав він.

За словами науковця, спуск буде здійснений на двох жилих глибоководних апаратах "Мир-1" і "Мир-2" (максимальна глибина, на яку вони спроможні спуститися, становить шість тисяч метрів).

Початок занурення апаратів запланований на 29-30 липня. До Північного полюса їх доставлять на судні "Академік Федоров", через льоди воно пройде за допомогою атомного криголама "Росія".

За словами Сагалевича, в рамках експедиції планується здійснити ряд наукових досліджень, взяти зразки тваринного світу океану і проби грунту, досліджувати геотермальні і гідрохімічні явища.

Науковий рейс виконується за національною програмою Росії в рамках Міжнародного полярного року. Експедицію очолює заступник голови Держдуми, керівник Асоціації російських полярників Артур Чилінгаров.