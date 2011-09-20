На Японію насувається 15-й за цей рік тайфун

Головне метеорологічне управління Японії попередило у вівторок 370 тисяч жителів префектури Хего і міста Нагоя про необхідність евакуації в зв`язку з наближенням тайфуну Роке.

Як передає РІА «Новости», в місті Нагоя готуються до евакуації 350 тисяч жителів, що проживають в районах, які можуть бути затоплені двома річками. У префектурі Хего попередження про евакуацію отримали 23 тисяч осіб.

За прогнозами управління, 15-й за цей рік тайфун, що рухається з півдня на північ країни зі швидкістю 20 кілометрів на годину, розповсюдиться на всю її територію. У ряді районів до завтрашнього ранку очікується випадання до 500 міліметрів опадів.

Влада попереджає про необхідність підвищених заходів безпеки через небезпеку розливу річок і сходження селів і гірських зсувів у 11 префектурах.

Рясні опади очікуються на півострові Киї, де на початку вересня зсуви від тайфуну Талас перегородили гірські річки, утворивши 5 озер. Подальші зливи можуть призвести до того, що озера вийдуть з берегів і зруйнують місцеву греблю.

Швидкість вітру в центрі тайфуну Роке становить 40 метрів за секунду, пориви вітру досягають 55 метрів в секунду. Тиск у центрі становить 960 гектопаскалей.